محمد محيي يستعد لطرح أحدث أغنياته «قولت أخونه»

يستعد المطرب محمد محيى لطرح أحدث أغنياته بعنوان "قولت أخونه"، خلال الايام القليلة المقبلة، من كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد.

قولت أخونه هي ثالث أغنيات ألبوم محيي الجديد "بتاع زمان"، والذي طرح منه مؤخرا أغنيتين هما "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، والثانية "فوضت أمرى"، كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.

ومن المقرر أن يضم الألبوم 18 أغنية، ويعود محيي من خلاله للجمهور بعد غياب 12 عاما منذ آخر ألبوماته الغنائية "مظلوم" الذي طرحه في 2008.

ويتعاون محيي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ومحمد رحيم، وليد سعد، إيهاب عبد الواحد، مدين، فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، أحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدي ونور الدين مصطفى وهاني رجب.