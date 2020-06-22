ألمانيا وفرنسا تؤكدان سعيهما لتطبيق الضريبة الرقمية هذا العام

أكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس ونظيره الفرنسي برونو لو مير، سعي بلادهما لتطبيق ضريبة الشركات الرقمية في العام الحالي.

وعلى هامش لقاء جمعه مع الوزير الفرنسي، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، اليوم الاثنين، إن هناك حاجة ملحة لوجود نظام ضرائب دولي أكثر عدالة.

وأدلى الوزير الفرنسي بتصريحات مشابهة.

من ناحية أخرى، أوضح شولتس أن التعاون الوثيق بين ألمانيا وفرنسا ضروري للتغلب على التحديات التاريخية لأزمة كورونا، مشيرا إلى أن الدولتين صاغا أول رد فعل على الأزمة باقتراح حزمة مساعدات لدول الاتحاد الأوروبي المتضررة من الأزمة، وقال إن زعماء التكتل مطالَبُون الآن بالاتفاق على مثل هذه الحزمة.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بضرورة الاستعداد الآن لعودة الحياة إلى طبيعتها وبخاصة في ظل عدم وجود مصل بعد، وقال السياسي الاشتراكي إن من الممكن تفشي الفيروس على نحو سريع مرة أخرى كما ظهر في العديد من مصانع اللحوم.