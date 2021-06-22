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جددت مصر اتهامها لإثيوبيا بالتعنت في ملف سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل.

وأكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، حرص مصر على استكمال المفاوضات الخاصة بالسد، بما يضمن حقوق مصر المائية وتحقيق منفعة الجميع – حسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وشدد عبد العاطي في تصريحات أدلي بها خلال زيارته إلى جنوب السودان، أن مصر "تسعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول بالتنمية".

وقال إن القاهرة أبدت مرونة في التفاوض بشأن سد النهضة خلال السنوات الماضية، التي "قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي".

ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، الملء الثاني لبحيرة السد، الذي من المتوقع أن يؤثر على تدفق مياه النيل باتجاه السودان ومصر.