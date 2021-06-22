 القيادة المركزية الأمريكية تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القيادة المركزية الأمريكية تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 7:53 م

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، انسحاب ما يزيد عن 50% من قواتها في أفغانستان.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان نشر على موقعها الإلكتروني- "تقدر القيادة المركزية الأمريكية أننا أكملنا أكثر من 50 % من عملية الانسحاب".

وأضاف البيان "تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بسحب ما يعادل 763 حمولة من المواد من طراز سي-17 من أفغانستان، وقامت بتحويل ما يقرب من 14790 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية للتخلص منها".

وتابع البيان "سلمت الولايات المتحدة رسميا 6 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، ونتوقع تسليم ونقل قواعد ومعدات عسكرية إضافية في المستقبل، مما يدعم قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية أثناء عملهم على تحقيق الاستقرار والدفاع عن دولتهم".

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