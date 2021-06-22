ليتوانيا تتبرع بـ20 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا لتايوان

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تبرعت ليتوانيا بـ 20 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لتايوان، التي تواجه أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وكتب وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس تغريدة اليوم الثلاثاء: "أشعر بالفخر أننا يمكننا، حتى ولو بطريقة ضئيلة، إظهار تضامننا مع الشعب التايواني في التغلب على فيروس كورونا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الليتوانية جوان أو إن ليتوانيا تعد أول دولة أوروبية تتبرع بلقاحات ضد فيروس كورونا لتايوان.

وأضافت أن تايوان تبرعت في أبريل العام الماضي بـ100 ألف كمامة لليتوانيا، التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وكانت تايوان قد تلقت مطلع هذا الشهر 1.24 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من اليابان و2.5 مليون من لقاح موديرنا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت تايوان منذ بداية الجائحة 14 ألفا و 157 إصابة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي حالات الوفاة اليوم 575 حالة وفاة.