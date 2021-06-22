الأمم المتحدة: 41 مليون شخص في 43 دولة يواجهون خطر المجاعات

حذر برنامج الغذاء العالمي (التابع للأمم المتحدة) من أن نحو 41 مليون شخص في 43 دولة يواجهون خطر المجاعات، إن لم يتم توفير تمويل عاجل لتفادي تلك الكارثة، ذلك مقابل 27 مليون شخص بعام 2019.

وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي للبرنامج -في بيان اليوم الثلاثاء في جنيف- إن الصراع وتغير المناخ والصدمات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع معدلات الجوع، لافتًا إلى أن الضغوط على الأمن الغذائي تتفاقم بسبب ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية هذا العام، حيث ارتفعت أسعار الذرة العالمية بنسبة 90% تقريبًا على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 30% تقريبًا خلال نفس الفترة.

وأوضح المسؤول الأممي أن انخفاض قيمة العملة في العديد من البلدان يؤدي إلى زيادة هذه الضغوط ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأشار إلى أن البرنامج الأممي ينفذ هذا العام أكبر عملية في تاريخه تستهدف 139 مليون شخص، وأنه من خلال التمويل الكافي وإمكانية الوصول سيكون بإمكان البرنامج تزويد جميع الذين يواجهون خطر المجاعة في عام 2021 بالغذاء المنقذ للحياة والمساعدات الغذائية.



