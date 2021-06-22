المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين في خطف طفل وطلب فدية بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور" الدائرة الثامنة"، اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، قاموا بتاريخ 23 /10/2020 بدائرة مركز كوم حمادة بخطف الطفل فارس عنتر محمد عبد الكمال، وطلبوا فدية مبلغ 400 ألف جنيه.

جاء الحكم، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى وعضوية المستشارين عادل مصطفى الشاذلى وشريف أمام الحيلة وبحضور عمر شريف وكيل النائب العام وسكرتارية إبراهيم متولى.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغا من عنتر محمد عبد الكمال جاد الله مزارع، ومقيم بقرية كفر بولين بمركز كوم حمادة باختفاء نجله "فارس"، مواليد 12 أكتوبر 2008 أثناء قيامه بالصيد وتلقيهم اتصالا تليفونيا عقب ذلك من مجهول على رقم الهاتف المحمول الخاص بوالدة الطفل، وأخبرهم المتصل أنه قام بخطفه، وطلب فدية مالية قدرها 400 ألف جنية نظير إطلاق سراح الطفل.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وإعادة الطفل المخطوف لأسرته.

وبعد استئذان النيابة العامة تم تتبع الهاتف المحمول الذى يستخدمة المتهمون، وبالتحري حول خط سير المتهمون، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة أيتاى البارود وهم كل من: "أدهم.ر.م" 36 عامًا، تاجر ومقيم بعزبة موسى الجمل مركز إيتاي البارود، "السيد.م.ا"، 30 عامًا، سائق ومقيم بقرية جعيف مركز إيتاى البارود،" باز.م.أ" 37 عامًا، تاجر ومقيم بعزبة السلام مركز إيتاى البارود،" حسام.ح.ر" 32 عامًا، سائق ومقيم بقرية زرزورة مركز إيتاى البارود، وبعد تضيق الخناق على المتهمين وأماكن إخفائهم الطفل المخطوف قام المتهم الرابع بإطلاق سراحه.

وتمكن ضباط مباحث مركز كوم حمادة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة لمرورهم بضائقة مالية وحاجتهم لأموال وقرر المتهمين الثلاثة من الأول للثالث بقيامهم بخطف الطفل بالإكراه بأن قاموا باقتياده عنوة ودفعه داخل السيارة قيادتهم بعد أن زعموا سؤاله عن الطريق، وقاموا بمساومة أهلية الطفل عقب ذلك، وطلب فدية مالية، واحتجزوا الطفل المجنى عليه، كما قام المتهم الرابع بالسماح للمتهمين باستخدام منزلة لاحتجاز الطفل مع علمه باختطافه.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة جنوب دمنهور الكلية برئاسة أحمد رجب، وأحالهم المستشار دكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية محبوسين لمحكمة جنايات دمنهور، حيث تداولت القضية وأصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.