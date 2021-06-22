 الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في الحرارة - بوابة الشروق
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الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في الحرارة

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:36 ص

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على الرغم من بدء فصل الصيف جغرافيًا ورسميًا، إلا أن درجات الحرارة مازالت حول المعدلات الطبيعية لها خلال هذا الوقت من العام.
وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجة إلى درجتين على غالبية الأنحاء، لتسجل العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية.
وأوضحت أن درجات الحرارة تسجل أعلى قيم لها خلال فترة الظهيرة، مناشدة المواطنين عدم التواجد المباشر تحت أشعة الشمس، وتناول كميات كبيرة من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.


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