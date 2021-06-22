13 دولة بالاتحاد الأوروبي تنتقد المجر بسبب التمييز ضد المثليين

انتقدت 13 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي التعديلات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا في المجر واعتبرتها "شكلا صارخا من التمييز ضد الأشخاص المثليين /المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والذين يصعب تحديد هويتهم الجنسية".



وقد قررت المجر تغيير قانون بحيث يتم تقييد حصول الشباب على معلومات متعلقة بقضايا المثلييين.



وقال البيان المشترك شديد اللهجة على غير العادة، الذي رعته بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، وتم نشره خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن التغييرات "تنتهك الحق في حرية التعبير بحجة حماية الأطفال".



كما وقع على البيان الدنمارك واستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وايرلندا ولاتفيا وليتوانيا وإسبانيا والسويد.



وقالت الدول الـ13 إنه يتعين على المفوضية الأوروبية أن "تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها" لضمان احترام قانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إحالة بودابست إلى أعلى محكمة في الاتحاد.