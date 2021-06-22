ترودو يرفض دعوات قادة الأعمال وقطاع السياحة لإعادة فتح الحدود الكندية-الأمريكية

رفض رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، دعوات من قادة الأعمال وقطاع السياحة لإعادة فتح الحدود مع الولايات المتحدة بمناسبة انطلاق الموسم الصيفي للسفر.

وقررت الحكومة الكندية تمديد غلق الحدود أمام السفر غير الضروري بين الولايات المتحدة وكندا لمدة شهر آخر، على الرغم من الضغوط المتزايدة من الشركات لتخفيف قيود السفر.

ومع ذلك، ذكرت الحكومة أنها بدأت في تجسيد الإعفاءات المخططة للمسافرين الملقحين بالكامل اعتبارا من أمس الاثنين.

يأتي التمديد الأخير لإغلاق الحدود في الوقت الذي تناشد فيه شركات الطيران ومنظمو الرحلات السياحية والشركات الأخرى الحكومات على جانبي الحدود لبدء إعادة الفتح، مع بدء موسم الصيف الحيوي.

وقدم ترودو -الموجود في الحجر الصحي بعد رحلة إلى المملكة المتحدة وبروكسل لحضور مؤتمرات الناتو ومجوعة السبع- بعض التفاصيل حول خطة الحكومة لتخفيف القيود.

وأوضح ترودو أن المرحلة الأولى هي السماح للمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل بتحميل إثبات التطعيم على تطبيق الهاتف المحمول الذي يُطلب من المسافرين بالفعل استخدامه لدخول البلاد، حيث سيسمح لهم ذلك ببعض الإعفاءات لقواعد الحجر الصحي، وستشمل المرحلة الثانية إنشاء برنامج شهادة وطني يتم الاعتراف به في جميع أنحاء العالم ويسمح للكنديين بالسفر إلى الخارج.