إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 11 شخص بينهم طفل، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، مساء اليوم الخميس.



وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بمنطقة المحمودية التابعة لدائرة المدينة.



وأسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم طفل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.