رئيس الإمارات ووزير الخارجية الإيراني يبحثان سبل دعم التعاون والعمل المشترك

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس في قصر الشاطئ، حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، رحب بن زايد خلال اللقاء، بوزير الخارجية والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، والذي نقل إلى سموه تحيات إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

فيما حمله رئيس الإمارات تحياته إلى الرئيس الإيراني، وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من النماء والتطور.

وبحث بن زايد مع الوزير حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.