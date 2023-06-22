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روسيا: كييف قلصت عمليات الهجوم المضاد مؤقتا في شرق أوكرانيا

وكالات
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 6:08 م
أعلنت روسيا، الخميس، أن كييف قلصت عملياتها مؤقتا في شرق أوكرانيا وجنوبها في إطار هجومها المضاد، و"تعيد تجميع" قواتها بعدما تكبدت خسائر.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية: "بعد شنه أعمالا عدائية نشطة خلال الأيام الـ16 الماضية وتكبده خسائر كبيرة، قلص العدو نشاطه وهو حاليا يعيد تجميع قواته"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ولم يتطرق وزير الدفاع الروسي إلى خسائر القوات الروسية.

كما اعتبر أن المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تؤثر على ساحة المعركة.

وقال شويجو: "نحن نفهم اليوم أن كميات (الأسلحة الغربية) التي يتم تسليمها ليس لها تأثير كبير على مسار العمليات العسكرية. لا نرى أي تهديد على هذا الصعيد، خصوصا أننا نعمل بشكل نشط على تشكيل احتياطات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن أوكرانيا تحتفظ بـ"قدرة هجومية"، فيما يؤكد منذ أسبوع أن الهجوم الأوكراني المضاد "فاشل".

وقال بوتين: "يجب الافتراض أن الإمكانات الهجومية للخصم لم تُستنفد. لم يتم استخدام سلسلة من الاحتياطات الاستراتيجية، وأطلب أن يؤخذ هذا الواقع في الاعتبار عند توسيع العمل القتالي".

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