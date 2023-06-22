أميرة سليم تغني «الحلوة دي» لسيد درويش في حفلها بالمتحف القومي للحضارة

غنت السوبرانو أميرة سليم، خلال حفلها الذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة، أغنية «الحلوة دي» من ألحان سيد درويش، والتي قدمتها من قبل، مع والدتها عازفة البيانو مارسيل متى، ونالت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها، حيث حرصت على توجيه التحية لوالدتها على دعمها في مشوارها الفني.

وقدمت السوبرانو العالمية أميرة سليم، في حفلها الذي يقام حاليا بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أنشودة إيزيس بعدما وقفت في هذا المكان لتقدم للعالم أنشودة إيزيس في افتتاح المتحف منذ عامين.

وحرصت على توجيه التحية للموسيقار هشام نازيه، مؤلف هذه الأنشودة، وطلبت منه الوقوف في الحفل لكي يوجه الجمهور له التحية.

وتفاعل الجمهور مع الأنشودة، حيث طالبوا أميرة بإعادة تقديمها مرة أخرى، نظرا لإعجابهم الشديد بها.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة، منهم هالة السعيد وزيرة التخطيط، نيفين القباج وزيرة التضامن، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والمهندس إبراهيم المعلم وحرمه الاستاذة أميرة أبو المجد، وأحمد غنيم رئيس متحف الحضارة، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحرمه، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق.

وبدأت أميرة الحفلة بمجموعة من أعمالها الخاصة وأغانيها، أبرزها «أنا المصري»، وسط تفاعل من الحضور الذي ظهرت عليهم ملامح السعادة والفرحة.

وتفاعل الجمهور مع أميرة خلال الحفل، حيث حرصت إحدى السيدات على الإشادة بأداء أميرة، وعبرت عن سعادتها بإطلاق صيحة عالية: «الله عليكي»، لترد عليها أميرة «الله عليكي أنتي».

ويشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث يأتي استكمالًا لفعاليات "Eternal Egypt - مصر الخالدة"، التي تقدم سلسلة من الحفلات الفنية الثقافية المصرية الراقية من مختلف الألوان الموسيقية التي تطرب الجماهير بمختلف أذواقهم، وتزامنًا مع ذكرى احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، واليوم العالمي للموسيقى، وذلك بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور.