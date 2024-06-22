حماس: الاحتلال وقادته سيدفعون ثمن انتهاكاتهم بحق شعبنا الفلسطيني

قالت حركة حماس، إن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه الوحشي للمدنيين العزل في قطاع غزة، وينفّذ مجازر جديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ، بقصفِه مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وباستهدافه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ورفح».

وذكرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، أن «المجازر في مخيم الشاطئ وخيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ورفح، أدت لارتقاء العشرات من الشهداء».

ولفتت إلى أن «مجازر الاحتلال تأتي في إطار جريمة الإبادة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، ووسط تجاهلٍ تام واستخفاف بكل القوانين والشرائع التي تجرّم استهداف المدنيين».

وشددت على أن «هذا المسلسل المروِّع من الجرائم الصهيونية بحق المدنيين؛ يستدعي تحركاً أكثر فاعلية وجدية من المجتمع الدولي ومؤسساته، يُجبر الكيان المجرم على وقف إجرامه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة».

وأكدت أن «الاحتلال وقادته النازيين سيدفعون ثمن انتهاكاتهم ضد الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تُفلِح في كسر إرادة الشعب، أو ثنيِه عن المُضِيّ في طريق النضال والمقاومة، حتى كسر العدوان، وطرد الاحتلال عن أرضه، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».