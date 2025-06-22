قال الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خانيار، إن التدخل الأمريكي المباشر في الحرب الإسرائيلية على طهران له تداعيات كبيرة، بغض النظر عن الرد الإيراني وموعده ومكانه.

ونوه خلال لقاء لشاشة «تلفزيون العربي»، صباح الأحد، أن «الكيان الصهيوني كان على وشك الانهيار والخسارة في الحرب - رغم الضربات الجوية التي شنها على إيران - لكن الهجوم الأمريكي أوقف هذا الانهيار».

وأشار إلى أن «النقطة الثانية ذات الأهمية الكبرى، أنه للمرة الأولى تهاجم دولتان نوويتان (إسرائيل وواشنطن) دولة غير نووية عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم الانتشار».

واعتبر الدبلوماسي الأسبق، أن الدول التي لم تكن عضوًا في معاهدة عدم الانتشار، كباكستان والهند وكوريا الشمالية وإسرائيل، أصبحت «أكثر أمانًا».

وفي سياق متصل، ذكر أن التهديد الأمريكي بتغيير النظام الإيراني مطروح على الطاولة منذ أكثر من 4 عقود، ودائمًا ما تلوح به واشنطن.

وأضاف: «هذا التلويح يأتي في إطار الحرب النفسية، والإيرانيون لن يتخذوا تلك التصريحات المتباينة والمتقلبة والمتغيرة على محمل الجد».

وشنت الولايات المتحدة، السبت، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، منذ 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية، 3 منشآت نووية محورية في برنامج إيران النووي، هي: «فوردو»، و«نطنز»، و«مجمع أصفهان»، وتمثل هذه المواقع مراحل متقدمة في دورة الوقود النووي الإيراني، بدءاً من تحويل اليورانيوم الخام، مروراً بتخصيبه، وانتهاءً بإنتاج الوقود والمكونات التقنية لمفاعلات الأبحاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الضربات، القضاء على قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، محذراً طهران من القيام بـ«رد انتقامي»، فيما قالت طهران إن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، نتيجة الضربات «محدودة»، نافية أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي.