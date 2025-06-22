أمير قطر ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال الاتصال، عددًا من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا، خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان ضرورة خفض التصعيد، والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وشنت الولايات المتحدة، السبت، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، منذ 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية، 3 منشآت نووية محورية في برنامج إيران النووي، هي: «فوردو»، و«نطنز»، و«مجمع أصفهان»، وتمثل هذه المواقع مراحل متقدمة في دورة الوقود النووي الإيراني، بدءاً من تحويل اليورانيوم الخام، مروراً بتخصيبه، وانتهاءً بإنتاج الوقود والمكونات التقنية لمفاعلات الأبحاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الضربات، القضاء على قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، محذراً طهران من القيام بـ«رد انتقامي»، فيما قالت طهران إن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، نتيجة الضربات «محدودة»، نافية أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي.



