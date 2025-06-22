الكرملين: لا حديث حتى الآن عن لقاء بين بوتين وترامب

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للولايات المتحدة أو زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لروسيا ليستا مدرجتين على جدول الأعمال حاليا.

وأوضح أوشاكوف - في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية؛ اليوم الأحد، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن عقد لقاء محتمل بين الزعيمين في دولة ثالثة - إن "الأمر لا يزال غير واضح. سيعتمد على ما يتفق عليه الجانبان. ولكن حتى الآن لا أحد يناقش أي شيء في هذا الصدد".

يذكر أنه منذ بداية العام وعقب تنصيب ترامب، أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي خمس محادثات هاتفية.. وخلال مكالمتهما الأولى، اتفق الزعيمان على الإبقاء على التواصل المباشر بما في ذلك خطط لعقد اجتماعات شخصية.

وأكد الكرملين أن عقد قمة سيكون ضروريا "لإضفاء الطابع الرسمي على النتائج التي تحققت سابقا من خلال جهود رفيعة المستوى".. وحتى تتضح هذه النتائج بشكل واضح، ترى موسكو أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكانية عقد اجتماع.