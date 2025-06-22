وكالة الطاقة الذرية تدعو لاجتماع طارئ لمجلس محافظيها لبحث الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية

دعا رفائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، لاجتماع عاجل لمجلس محافظي الوكالة الأممية، الاثنين، لمناقشة التطورات الخاصة بالضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية.

وكان جروسي، نفى، في وقت سابق، حدوث أي تسرب إشعاعي، نتيجة الضربات الأمريكية، لكنه أشار في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة، إلى أن "الخطر لا يزال قائماً"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف جروسي، في منشور على منصة "إكس"، "تسببت الهجمات على المواقع النووية الإيرانية، في تدهور حاد في السلامة والأمن النوويين".