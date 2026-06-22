الإعدام شنقا لتاجر ونجليه لإدانتهم بقتل سائق تدخل لفض مشاجرة في بني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لتاجر ونجليه؛ لإدانتهم بقتل سائق عمدًا طعنًا بسلاح أبيض، إثر تدخله لفض مشاجرة نشبت بين شقيقه الأصغر والمتهمين، في أول أغسطس 2025 بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العميد أحمد علي، مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الواسطى المركزي بوصول شخص خمسيني جثة هامدة، مصابًا بعدة طعنات نافذة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور، وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، انتقل المقدم عماد عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، إلى محل الواقعة بقرية الميمون التابعة لدائرة المركز، حيث كشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى «حسن.م.ح»، 53 عامًا، ويعمل سائقًا، ومقيم بقرية الميمون.

وتبين من الفحص أن مشاجرة نشبت بين شقيق المجني عليه الأصغر والمتهم «أشرف. م. ك»، 40 عامًا، من أبناء القرية ذاتها، وتطورت الأحداث بتدخل الأب «محمد. ك. ا»، 58 عامًا، ونجله الآخر «لطفي. م. ك»، 35 عامًا.

وأظهرت التحريات أنه عندما حاول المجني عليه التدخل لفض النزاع، باغته المتهمون بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض «سكين»، فأصيب بطعنة أسفل الصدر بطول 7 سنتيمترات، وأخرى بالبطن بطول 8 سنتيمترات، بالإضافة إلى جرح قطعي بالفخذ الأيمن وكسر بالساق اليمنى، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع الجريمة، وأجرت معاينة تصويرية لمسرح الأحداث، وتمكنت المباحث من إلقاء القبض على الأب ونجليه.

وبعد تحقيقات استمرت 11 شهرًا، قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدًا بعد تسديد عدة طعنات له بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.