3 قتلى و5 مصابين في إطلاق نار بمدرسة وسط الفلبين

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أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في واقعة إطلاق ‌نار في مدرسة بوسط البلاد.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على اثنين للاشتباه فيهما عقب إطلاق النار الذي وقع في مدرسة سان خوسيه الثانوية الرسمية ⁠بمدينة تاكلوبان في إقليم ليتي، بحسب وكالة رويترز

ووقع حادث إطلاق النار في حوالي الساعة 9 صباحا وتجري شرطة مدينة تاكلوبان تحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة.

وجرى نقل المصابين إلى المرافق الطبية القريبة لتلقي العلاج.

ونشر المكتب الإقليمي الثامن للشرطة أفرادا إضافيين في المدرسة لضمان سلامة الطلاب والموظفين ‌وأولياء ⁠الأمور والمنطقة المحيطة.

وحثت السلطات الجمهور على عدم نشر معلومات غير مؤكدة والتعاون مع المحققين.

وتعتبر الواقعة نادرة في الفلبين، إذ أن عمليات إطلاق ⁠النار داخل المدارس لا تحدث إلا على فترات متباعدة.

وفي يوليو 2022، أطلق مسلح النار خلال ⁠حفل تخرج كلية الحقوق بجامعة أتينيو دي مانيلا في كيزون سيتي، مما أسفر ⁠عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم رئيسة بلدية مدينة لاميتان السابقة روز فوريجاي.