اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2025 - 2026 بنسبة نجاح 72.09%، حيث تقدم للامتحان هذا العام 121 ألفا و580 طالبا وطالبة، حضر منهم 120 ألفا و394 طالبا وطالبة، ونجح 86 ألفا و792 طالبا وطالبة.

كما اعتمدت محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 75.1%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4778 طالبا وطالبة، حضر منهم 4770 طالبا وطالبة، ونجح 3572 طالبا وطالبة.

واعتمدت المحافظ كذلك الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 88.5%، حيث بلغ عدد المتقدمين 35 طالبا وطالبة، حضروا جميعا، ونجح منهم 31 طالبا وطالبة، وكذلك نتيجة الإعدادية للمكفوفين، حيث تقدم 18 طالبا وطالبة، حضر 18 طالبا، ونجح 16 طالبا بنسبة 88.9%.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية العامة على الرابط التالي تيسيرا على الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان بسهولة ويسر:

وسيتم إتاحة الاستمارات بكل المدارس فور اعتمادها من الإدارات التعليمية والمدارس.

من جانبه، أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

وتقدمت محافظ البحيرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بخالص التهنئة لجميع الطلاب، متمنين لهم مزيدا من التفوق والنجاح.