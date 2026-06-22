الحماية المدنية بالقليوبية تدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في أبو زعبل

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع للكيماويات والصابون بمنطقة أبو زعبل على طريق مصر–الإسماعيلية، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق للتعامل مع أي حالات طارئة أو نقل المصابين إلى المستشفى، ولم يسفر الحريق حتى الآن عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل داخل مصنع للكيماويات والصابون بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى في البداية الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، قبل تعزيز القوات بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما تتواصل جهود الإخماد.