«أيام صفراء» و«تسجيل دخول» بمسرح الهناجر

استعدادا للمشاركة فى المهرجان القومى للمسرح، يعاد عرض مسرحية "أيام صفراء"، على مسرح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك اعتبارا من يوم 25 يوليو الجارى وتستمر لمدة أسبوع.



المسرحية للكاتبة السويسرية دانيلا يانيتش، من إعداد وإخراج أشرف سند، البطولة للفنانين: رباب طارق، رامي الطمباوي، عابد عناني، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقى باهر جمال، تصميم حركة محمد شفيق، مخرج منفذ رمضان موسى، إضاءة، محمد عبد المحسن.



كما يعاد عرض مسرحية "تسجيل دخول" وذلك اعتبارا من 7 أغسطس المقبل ويستامر لمدة أسبوع أيضا، فكرة وإخراج هاني عفيفي، وكتابة إسماعيل إبراهيم وفادي سمير، وتمثيل وارتجالات أحمد السلكاوي، شادي الدالي، عمرو جمال، محمد الشافعي، منة حمدي، ندى نادر، هبة الكومي، مع أوسكار نجدي، ديكور مي كمال، وأزياء مروة عودة، موسيقى محمد صلاح، والمادة الفيلمية لأحمد روبي، إضاءة هاني عفيفي ومحمد عبدالمحسن، ومخرج مساعد فتحي إسماعيل ويسرا أشرف وياسمين أبو عرب وحاتم موسى.