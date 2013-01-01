لافروف: نعمل على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لقاءه مع المديرة العامة لمقر الأمم المتحدة في جينيف تاتيانا فالوفايا سيساعد في تحديد خطوات مشتركة لتعزيز تعاون بلاده مع جميع مؤسسات الأمم المتحدة.

وقال لافروف - خلال لقائه فالوفايا في موسكو اليوم الاثنين - إنه "بالنسبة لبلدنا، فإن جنيف هي النقطة الثانية الأكثر أهمية، حيث نعمل من كثب مع جميع مقار منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف: "نأمل أن يساعدنا هذا الاجتماع في تحديد كيفية الخطوات الإضافية، التي يمكننا اتخاذها بشكل مشترك لتعزيز تعاون روسيا مع جميع مؤسسات الأمم المتحدة".

يُذكر أن الدبلوماسية والاقتصادية الروسية، تاتيانا فالوفايا، تم تعينها في نهاية مايو الماضي لتكون أول امرأة تتولى منصب المديرة العامة لمقر الأمم المتحدة في جنيف خلفًا للدنماركي مكايل ميلر، الذي تولى إدارة المقر الأوروبي للأمم المتحدة منذ العام 2013.