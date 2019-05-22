النمسا تخضع جميع القادمين إليها للفحص الطبي والحجر الصحي اعتبارا من الجمعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من بعد غد الجمعة، يجب على جميع المسافرين القادمين من المناطق المحفوفة بمخاطر فيروس كورونا المستجد الذهاب إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حتى وإن حصلوا على اختبار صحي سلبي من الفيروس.



وقالت وزارة الصحة - في بيان اليوم - "إنه لن يكون الدخول إلى النمسا من البلدان المتضررة ممكنا على الإطلاق بدون اختبار الـ(بي سي أر)، كما أنه لن يكون من الممكن الخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما بدلاً من اختبار الفحص الطبي، خاصة للقادمين من الدول المفروض عليها قيود في حركة السفر".



وذكر البيان أنه يمكن للمواطنين النمساويين والأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في النمسا، في حالات استثنائية مبررة، إجراء الاختبار في غضون 48 ساعة على نفقتهم الخاصة بعد الوصول إلى النمسا، موضحا أنه يجب على جميع الوافدين تقديم اختبار على الحدود لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام.