حجازي بديلا في تشكيل وست بروميتش لمواجهة كوينز بارك رينجرز في التشامبيونشيب

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أعلن سلافين بيليتش وست بروميتش ألبيون، التشكيل الأساسي للفريق فى مواجهة ضيفه كوينز بارك رينجرز، فى المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ46 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب».

ويحتل وست بروميتش، قبل مباراة اليوم، وصافة جدول ترتيب التشامبيونشيب، برصيد 82 نقطة، فيما يأتي كوينز بارك رينجرز في المركز الرابع عشر برصيد 57 نقطة.

ويحتاج وست بروميتش للفوز في مباراة اليوم لضمان التأهل مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

ويتواجد أحمد حجازي، على مقاعد البدلاء، فيما يدخل وست بروميتش مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: دارنيل فورلونج، دارا أوشيا، كايل بارتلي و سيمي أجاي.

خط الوسط: جالك ليفرمور، فيليب كروفينوفيتش ورومين سويرز.

الهجوم: كالوم روبينسون، جرادي ديانجانا وماتيوس بيريرا.