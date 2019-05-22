ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 9ر1 في المئة، اليوم الأربعاء، مقارنة بنفس التوقيت أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 9ر3 مليون حالة.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 409 آلاف و 382 حالة، أي بزيادة نسبتها 7ر2 في المئة مقارنة بنفس التوقيت أمس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وشهدت ولاية أوكلاهوما زيادة بنسبة 7ر6 في المئة في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 27 ألفا و147.



وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، حيث توفى 164 شخصا.