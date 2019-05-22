ما سبب ارتفاع أسعار الذهب؟ رئيس شعبة مصنعي المشغولات الذهبية يجيب

أرجع رفيق عباسى، رئيس شعبة مصنعى المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، سبب ارتفاع أسعار الذهب خلال هذه الفترة إلى ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا خلال آخر ساعتين، ليصل إلى 827 جنيهًا.

ولفت إلى أن الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الضخمة يتوقعون حدوث أزمة اقتصادية؛ لذا يتوجهون إلى شراء كميات كبيرة من الذهب، واصفًا ذلك المعدن بـ«الملاذ الآمن».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع لفترة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متابعًا أنه لن ينخفض سعر المعدن الأصفر إلا في حال تحسن وضع الاقتصاد العالمي.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الأربعاء، إذ ارتفع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في، وذلك على خلفية ارتفاع غير مسبوق في السعر العالمي للمعدن النفيس، ليصعد لأعلى مستوي في 9 سنوات.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18: 708 جنيها

عيار 21: 827 جنيها

عيار 24: 944 جنيها

الجنيه الذهب: 6608 جنيهات

السعر العالمي: 1857 دولارا