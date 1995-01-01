هولندا: توقعات بوجود علاقة للمتهم بخطف الطفلة مادلين باختفاء صبي قبل 25 عاما

تتوقع الشرطة الهولندية وجود علاقة للشخص الألماني، المشتبه به في خطف الطفلة البريطانية مادلين بالبرتغال، بحادث اختفاء صبي في هولندا قبل 25 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي)، اليوم الأربعاء، إن هناك أوجه شبه مع واقعة الطفلة البريطانية التي اختفت في البرتغال في عام 2007.

وأضاف أن وحدة التحقيقات "كولد كيس تيم" بشرطة لاهاي اطلعت الزملاء في شرطة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية واقعة اختفاء الصبي يائير، 7 أعوام، التي لم يتم حلها بعد.

ويحقق الادعاء العام الألماني في براونشفايج مع الألماني، 43 عاما، المشتبه به في واقعة الطفلة البريطانية، وتبحث الشرطة في لاهاي فيما إذا كان للمشتبه به علاقة باختفاء الصبي الهولندي، ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل.

وكان الصبي اختفى في عام 1995 بعد يوم قضاه على شاطئ بحر الشمال بالقرب من مدينة مونستر القريبة من لاهاي.