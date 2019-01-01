 الديوان الأميري: أمير الكويت يغادر للولايات المتحدة لاستكمال علاجه - بوابة الشروق
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الديوان الأميري: أمير الكويت يغادر للولايات المتحدة لاستكمال علاجه

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 5:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 5:10 م

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيغادر البلاد فجر يوم غد الخميس، متجها إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال العلاج بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف الشيخ الجراح - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن سفر أمير الكويت، تقرر بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، قد أعلن يوم السبت الماضي، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية، تبعها إجراء جراحة تكللت بالنجاح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في ذات اليوم، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.


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