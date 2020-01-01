«السوشيال ميديا» بديل مؤتمرات الدعاية لمرشحي انتخابات الشيوخ في زمن كورونا

حماة الوطن: العالم يتجه لـ«الأونلاين».. والوفد: لا تجمعات.. وصفحات «فيسبوك» وسيلة التواصل

الشعب الجمهورى: الدعاية لافتات وبنرات

أكد عدد من قيادات الأحزاب السياسية التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة أن شكل الدعاية الانتخابية سيختلف عن الفترات السابقة، فى ظل انتشار فيروس كورونا، موضحين أن الدعاية الانتخابية ستعتمد على وسائل التواصل الاجتماعى، وسوف تبتعد عن المؤتمرات الجماهيرية.

وقال محمد الغباشى نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب ستكون عن طريق «السوشيال ميديا»، وعمل إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعى، «فيسبوك وتويتر» للمرشحين، ونشر أخبار وتحركات مرشحى الحزب على الموقع الرسمى للحزب «حماة الوطن نيوز».

وأشار الغباشى فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه سيكون هناك ترتيبات لعمل لقاءات تلفزيونية لتوضيح برنامج الحزب والشخصيات ومرشحيه، للوصول لأكبر عدد من المواطنين، موضحا أن تعليق البنرات أصبح يشوه الذوق العام وقليل الجدوى والمستقبل فى الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعى، وهى الأفضل خاصة أن العالم بأكمله يتجه نحو «الأونلاين».

وأوضح أن الحزب يركز فى برنامجه الانتخابى على الحفاظ على الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، والحفاظ على الدولة ضد أى مخططات تواجهها، بجانب مراجعة وتجهيز القوانين التى تخدم الدولة والمواطن فى مجلس الشيوخ.

وقالت أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت عددا من الضوابط الخاصة بالدعايا الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ يجب السير وفقا لها والالتزام بها، مشيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد، ستلغى معها بعض تقاليد الدعايا الانتخابية القديمة كاللقاءات الجماهيرية، منعا للتجمعات.

وأضافت رمزى لـ«الشروق»، أن المرشحين سيعتمدون على منصات مواقع التواصل الاجتماعى فى التواصل مع الناخبين، وكذلك عبر مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات الخاصة بالمرشحين دون تجمعات وتدشين صفحات للمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تنقل أفكارهم وآرائهم للناخبين، وتكون حلقة الوصل بين الناخب ومرشحه، بما يضمن وصول المعلومات عن هذا المرشح للناخب قبل النزول يوم عملية التصويت واختياره.

وأشارت إلى أن الدعاية الانتخابية لمرشحى القائمة الوطنية ستكون بالتنسيق مع أعضاء التحالف الانتخابى، فيما يتعلق بطريقة وإدارة الوسائل الدعائية للمرشحين فى الدوائر المختلفة، وعلى مستوى المرشحين الفرديين سيتولى كل حزب التنسيق مع مرشحيه على مستوى الجمهورية وتقديم الدعم الكامل لهم فى دوائرهم وسيدعم كل حزب مرشحيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهورى، إن الحزب وضع خطة لعمل الدعاية الانتخابية لمرشحيه فى المحافظات على المقاعد الفردية أو المشاركين فى القائمة الوطنية الموحدة فى انتخابات مجلس الشيوخ بشكل يتناسب مع الظروف الحالية فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة تجاه تلك الأزمة.

وأوضح عبدالماجد لـ«الشروق»، أن الدعاية الانتخابية للحزب ستكون فى شكل تعليق لافتات وبنرات فى الشوارع والميادين العامة لمرشحى الحزب، بجانب عمل صفحات خاصة لهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، والتركيز على كل ما يخص «السوشيال ميديا» نظرا لسرعة ذلك فى تعريف ونشر برنامج المرشحين والوصول إلى الناخبين دون الحاجة إلى تنظيم مؤتمرات شعبية فى الدوائر خاصة أن ذلك ممنوع بسبب التجمعات فى ظل الأوضاع الحالية.

وأضاف أن مرشحى الحزب على القائمة الوطنية الموحدة «من أجل مصر»، سيقوم كل منهم على حسب دائرته الانتخابية بعمل زيارات للقيادات التنفيذية وكبار العائلات فى المحافظة للتعارف والاستماع إلى أى ملاحظات لديهم، بجانب عمل تنسيق بين مرشحى الحزب على المقاعد الفردية فى كل محافظة وهناك التزام حزبى بعمل تحالف مع بعضهم البعض.

وأشار إلى أن الحزب يركز فى برنامجه الانتخابى على التقدم بمشروعات قوانين جديدة تعمل على تحسين المعيشة بشكل أكبر وتؤدى إلى حياة كريمة وخاصة فى مجالى «التعليم والصحة»، بجانب تعديل بعض القوانين التى يعانى منها المواطنون فى مجالات معينة وتحتاج إلى مراجعة بما يخدم الصالح العام والمواطنين.