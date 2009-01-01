متى تعود صلاة الجمعة بالمساجد؟ متحدث الوزراء يجيب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صلاة عيد الأضحى ستتم بنفس الآلية المتبعة في صلاة عيد الفطر بنقل الصلاة والتكبيرات من أحد المساجد الكبيرة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على قواعد وآليات عودة صلاة الجمعة.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تدرس العودة التدريجية للجمعة وستعرض المقترح على الاجتماع المقبل للجنة الأزمات، مشيرًا إلى عقد الاجتماع بعد عيد الأضحى.

وذكر أن اللجنة في اجتماعها اليوم قررت بدء استقبال الفنادق وقاعات المؤتمرات الاجتماعات، بشرط ألا يزيد عدد المجتمعين عن 50 كحد أقصى، منوهًا أن القاعة يجب أن تكون في الأصل مخصصة لاستضافة 100 شخص فأكثر.

وأكد متحدث الوزراء أن الدولة ستستمر في منع إقامة الأفراح وغلق القاعات المخصصة لتلقي العزاء حتى إشعار آخر، معقبًا: «تخفيف الفتح لا يجب أن يمثل رسالة للتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية».

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.