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وفاة مايك سميث مدرب منتخب مصر السابق

محمد جلال
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 11:16 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 11:16 م

توفى اليوم الخميس المدرب الإنجليزي مايك سميث، عن عمر يناهز 86 عاما.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الويلزي لكرة القدم وفاة مايك سميث الذي قاد المنتخب المصري للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986.

وقال الاتحاد الويلزي عبر حسابه الرسمى على تويتر: "يشعر اتحاد كرة القدم فى ويلز بالحزن لوفاة المدير الفنى مايك سميث عن عمر يناهز 83 عامًا، أفكار الجميع فى الاتحاد مع عائلة وأصدقاء مايك سميث فى هذا الوقت الحزين".

ويحمل سميث تاريخا حافلا بالبطولات قارية أو حتى مع منتخب ويلز الذي قاده للتتويج بالبطولات القارية.


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