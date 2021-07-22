الأمن العام يضبط 119 قضية مخدرات وينفذ 47 ألف حكم خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية،بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 30 سلاحا ناريا، و119 قضية مخدرات، وتنفيذ 46 ألفا و868 حكما قضائيا متنوعا .

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 27 متهما بحوزتهم 30 قطعة سلاح ناري، شملت بندقية رصاص، 7 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، وطبنجتين، و20 فرد محلى الصنع، و168 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة و149 قطعة سلاح أبيض.



كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 46 ألفا و868 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 156 حكم جنايات، و13 ألفا و993 حكم حبس جزئى، وألفين و617 حكم حبس مستأنف، و22 ألفا و749 حكم غرامات و7 الاف و353 حكم مخالفات.



وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 119 قضية مخدرات، ضمت 126 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 12.4 كيلو جرام من مخدر البانجو، و19.2 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و2.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و300 جرام من مخدر الإستروكس، و340 جراما من مخدر البودر، و619 جراما من مخدر الشابو، و263 جراما من مخدر الهيدرو، و100 جرام من مخدر الأفيون، و60 جراما من مخدر الفودو، و83 جراما من مخدر الآيس و5 الاف و214 قرصا مخدرا.



كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 26 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 13 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 304 دراجات نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 21 ألفا و916 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 37 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 4 حالات منهم.… وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

س.ع