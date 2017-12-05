علي فرج يتأهل لنهائي بطولة العالم للإسكواش بأمريكا

تأهل علي فرج لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش والمصنف الأول عالميًا، لنهائي بطولة العالم والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 22 يوليو الجاري، والبالغ مجموع جوائزها مليون دولار، بواقع 500 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ووصل "فرج" للمباراة النهائية عقب فوزه على زميله في المنتخب وبطل العالم في آخر نسخة طارق مؤمن نجم نادي الجزيرة بنتيجة 3 - 2، في مباراة ماراثونية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "10 - 12، 11 - 5، 12 - 10، 5 - 11، "، في لقاء استغرق 84 دقيقة من اللعب.

ومن المقرر، أن يواجه علي فرج نجم نادي وادي دجلة في المباراة النهائية مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين زميله في المنتخب ونجم نادي هليوبوليس محمد الشوربجي ونظيره النيوزيلاندي بول كول.

الجدير بالذكر، أن علي فرج توج من قبل بلقب بطولة العالم وذلك عام 2018 عقب فوزه على طارق مؤمن بنتيجة 3 - 1.