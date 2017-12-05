أرامكو السعودية تؤكد تسرب كمية من بياناتها

أكدت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تسرب بعض بياناتها، في أعقاب تقارير عن تعرضها لمحاولة ابتزاز بقيمة 50 مليون دولار.

وقالت أكبر شركة نفط في الشرق الأوسط في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء إن "أرامكو علمت مؤخرا بحدوث عملية تسريب غير مباشر لكمية من بياناتها ، والتي كانت لدى شركات أخرى متعاقدة معها ... نؤكد أن تسريب البيانات لم يكن نتيجة اختراق لأنظمتنا ولم يؤثر على عملياتنا والشركة تواصل تعزيز أمنها السيبراني".

كانت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن أحد قراصنة الإنترنت استولى على كمية بيانات حجمها حوالي تيرابايت خاصة بشركة أرامكو وطالب بالحصول على فدية قيمتها 50 مليون دولار بالعملات الرقمية المشفرة مقابل مسح هذه البيانات.

يذكر أن شركات الطاقة العالمية تشهد خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في الهجمات الإلكترونية، حيث كانت شركة خطوط أنابيب النفط كولونيال بايب لاينز أحدث ضحايا عمليات القرصنة التي تستهدف الحصول على فدية مقابل إعادة البيانات أو عدم استخدامها.