المجلس الرئاسي الليبي يطلب من أطراف الاشتباكات في طرابلس وقف إطلاق النار ويطلب فتح تحقيق

أعلن المجلس الرئاسي الليبي رفضه الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ منتصف ليل الخميس/الجمعة ، داعيا أطرافها إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت.

وقال المجلس في بيان صباح اليوم الجمعة ، أبرز فيه كونه القائد الأعلى للجيش الليبي ، إن الاشتباكات في مدينة طرابلس تسببت في إرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم، مطالبا علي وجه السرعة من جميع أطراف الصراع وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.

كما طلب من النائب العام والمدعي العام العسكري فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي قالت تقارير محلية إنها أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

ولفت البيان إلى أنه على وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

واندلعت بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة اشتباكات مسلحة بالقرب من "جزيرة الفرناج" بمنطقتي عين زارة والسبعة في طرابلس بين جهازي الردع والحرس الرئاسي ، بحسب ما أفاد به موقع أخبار ليبيا.

وأضاف الموقع أن الاشتباكات اندلعت بسبب اعتقال جهاز الحرس الرئاسي قياديا بجهاز الردع ، ردا على اعتقال أحد عناصره.