حملة بـ3 قرى في سوهاج لتوعية الأهالي بمشروعات مبادرة حياة كريمة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة توعوية لأهالى قرى بندار الرملية ومزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا، بهدف توعيتهم بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج.



وقال صلاح الدين، إنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.



وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تم خلال حملة طرق الأبواب، توعية الأهالى بالقرى المذكورة بالمشروعات الجارى تنفيذه وكذلك تعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، كما تم دعوتهم لنشر رسائل التوعية المائية للحفاظ على المشروعات المنفذة وطرق ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.