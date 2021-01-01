لوكلير يتصدر التجربة الحرة الأولى لسباق فرنسا

تفوق سائق فريق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو، على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الفرنسي، المقرر إقامته بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

ويسعى فريق فيراري لتحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم.

وبعد أن فاز في سباق النمسا الذي أقيم قبل أسبوعين، سجل لوكلير أسرع زمن للفة على مضمار باول ريتشارد البالغ طوله 5842 كيلومترا، حيث سجل دقيقة و930ر33 ثانية.

وجاء فيرستابن في المركز الثاني بفارق 091ر0 ثانية.

وجاء الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، في المركز الثالث بفارق 338ر0 ثانية ولكنه سوف يُفرض عليه عقوبة التراجع عشرة مراكز في السباق الذي يقام بعد غد بعدما حصل على إلكترونيات تحكم جديدة ليتخطى الحد المسموح به.

ويتصدر فيرستابن فئة السائقين بفارق 38 نقطة أمام لوكلير بعد مرور 11 سباقا من أصل 22، وذلك بعد فوزه بستة سباقات حتى الآن.

واستطاع فيراري أن يعود وفاز بآخر سباقين من خلال ساينز ولوكلير. وكان الثنائي بصدد الفوز بأول مركزين في سباق النمسا لولا اشتعال حريق بسيارة ساينز إثر مشكلة في المحرك.

ولم يتواجد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في التجربة الحرة الأولى، حيث شارك السائق البديل الهولندي نيك دي فريس، واحتل المركز التاسع، و يتعين على كل فريق أن يسمح لسائق شاب وخبرته قليلة أن يشارك في تجربتين خلال الموسم.

وأصبح مرسيدس من بين العديد من الفرق التي جلبت تحديثات للسباق في فرنسا حيث يحاول الفريق الاقتراب من فيراري وريد بول، بعد بدايته الصعبة هذا الموسم.

وجاء البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الرابع.