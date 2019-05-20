الجيش الألماني يوقف استخدام طائرات يوروفايتر بسبب خلل في مكوناتها

فرض الجيش الألماني قيودا على استخدام طائرات "يوروفايتر" بعدما قالت الشركة المصنعة لها إن أحد المكونات المستخدمة في المقاعد القاذفة معيب، حسبما قال متحدث باسم الشركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.



وأضاف المتحدث أن التحقيق جار الآن لاختبار المكون.



ووفقا لمصادر في الشركة، يوجد المكون المعيب في الخراطيش المستخدمة كدواسر في المقاعد القاذفة. وأضافت المصادر أنه تم العثور على الخلل في مقاتلات أخرى.



وتم الإعلان عن المشكلة بعد أن امتنع سرب سلاح الجو في نويبورج على نهر الدانوب عن القيام برحلة استعراضية اليوم الجمعة خلال زيارة وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت للمنطقة.



وتصدرت طائرات "يوروفايتر" عناوين الصحف قبل عدة سنوات بعد أن أظهر تقرير أن نسبة صغيرة فقط من تلك التي يملكها الجيش جاهزة للقتال.