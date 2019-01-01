 إدانة مستشار ترمب بإزدراء الكونجرس لرفضه المثول أمام لجنة 6 يناير - بوابة الشروق
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إدانة مستشار ترمب بإزدراء الكونجرس لرفضه المثول أمام لجنة 6 يناير

ستيف بانون وترامب
ستيف بانون وترامب
وكالات:
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:41 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:41 م

أدانت لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمىيكي، اليوم الجمعة، ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة ازدراء الكونجرس لتحديه مذكرة استدعاء من اللجنة، في ما يعد انتصاراً للجنة التي يقودها الديمقراطيون.

ووجدت هيئة المحلفين أن بانون، (68 عاماً)، مذنب في تهمتين لرفضه الإدلاء بشهادته أو تسليم وثائق إلى لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في أحداث 6 يناير 2021، عقب اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي أسفرت عن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

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