عراقيون يحاولون الاحتجاج عند سفارة الدنمرك بعد أنباء عن حرق المصحف

أفاد مصدر حكومي وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع لصد مئات المحتجين في أثناء محاولات للوصول إلى السفارة الدنماركية في بغداد في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت بعد أنباء عن حرق مصحف في الدنمرك.

وقع الحادث في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بعد يومين من اقتحام متظاهرين مقر السفارة السويدية وإضرام النار فيها احتجاجا على مخطط لحرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

أدانت الحكومة العراقية الهجوم على السفارة السويدية لكنها طردت أيضا السفيرة السويدية احتجاجا على الخطط الرامية لحرق المصحف.

ويوم الجمعة أضرم رجل في الدنمارك النار في كتاب يُعتقد أنه نسخة من القرآن في ميدان مقابل للسفارة العراقية في كوبنهاجن.

وتم بث الواقعة مباشرة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنمركيون". وظهر في التسجيل المصور الكتاب وهو يحترق في وعاء من ورق القصدير على الأرض بجوار العلم العراقي وكان هناك شخصان يقفان على مقربة ويتحدثان.

وندد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن بما حدث باعتباره "حماقة" من عدد قليل من الأشخاص، وقال لهيئة البث الدنمركية "الإساءة لدين الآخرين عمل مشين".

وأضاف "ينطبق هذا على حرق المصاحف والرموز الدينية الأخرى... ليس هناك أي غرض آخر لذلك سوى إثارة الفرقة وبثها". لكنه أشار إلى أن الدنمرك لا تجرِّم حرق أي كتب دينية.

وخلال مظاهرة مناهضة للإسلام يوم الخميس في ستوكهولم، ركل محتجان كتابا قالا إنه مصحف ومزقا بعض صفحاته لكنهما لم يضرما النار فيه.

ودفع الحادث دولا في الشرق الأوسط، من بينها السعودية وإيران، إلى استدعاء دبلوماسيين سويديين للاحتجاج.

وحثت إيران يوم السبت الدنمرك والسويد على اتخاذ إجراءات لإنهاء الهجمات المتكررة على القرآن في الدولتين، قائلة إن المسلمين في أنحاء العالم ينتظرون وقف التدنيس.

وليس هناك قوانين تحظر حرق المصحف في السويد ولا الدنمارك ولا النرويج، نظرا للحماية القانونية لحرية التعبير.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم السبت إن من يرتكبون "جريمة تدنيس القرآن" يجب أن يواجهوا "أقسى عقوبة" وطالب السويد بتسليمهم لمحاكمتهم في الدول الإسلامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "من وجهة نظر طهران، فإن الحكومة الدنماركية مسؤولة عن منع الإساءات إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، وكذلك ملاحقة ومعاقبة المسيئين".

وأضاف في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن الرأي العام في العالم الإسلامي ينتظر "إجراء عمليا" من الحكومة الدنمركية.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية الدنمركية للتعليق.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه مع انتهاء مهمة السفير السويدي في طهران فإنه "بأمر من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يتم استقبال سفير السويد الجديد المفترض أن يصل إلى إيران في الأيام المقبلة، كما لن يتم إيفاد السفير الإيراني الجديد إلى ستوكهولم إلى حين اتخاذ الحكومة السويدية إجراءات مؤثرة لحماية قدسية الكتب السماوية والقرآن الكريم".

وقال متحدث باسم الحكومة السويدية إن مباحثات هاتفية جرت يوم الجمعة بين وزيري خارجية السويد وإيران، لكنه أحجم عن الإدلاء بتفاصيل عن المناقشات.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان "في الوقت الذي ندين فيه الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم واستفزاز مشاعر المسلمين، ندعو المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها".

وأضاف البيان "ندعو مواطنينا الكرام والقوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية إلى الحذر وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة".

كما أفاد البيان بأن ما يحدث يهدف إلى "إظهار بلادنا كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية".