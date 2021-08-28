عراقيون يضرمون النيران في مقر منظمة دنماركية ردا على حرق المصحف الشريف

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أحرق محتجون عراقيون غاضبون، اليوم السبت، مقرا لمنظمة دنماركية تعمل في محافظة البصرة، ردا على حادثة حرق القرآن الكريم.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن محتجين غاضبين أحرقوا كرفانات لمقر منظمة دنماركية تعمل في محافظة البصرة، ردا على حادثة حرق المصحف أمام السفارة العراقية في الدنمارك.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في تصريحات للقناة الرابعة العراقية، باستهداف منظمة دنماركية لإزالة الإلغام في البصرة بالصواريخ.

وقال المصدر إن هجوما صاروخيا نفذه مجهولون استهدف منظمة DRC لإزالة الألغام في محافظة البصرة، مؤكدا أن الهجوم أحدث أضرارا بأجزاء من مقر المنظمة.

وأوضح المصدر أن الهجوم جاء رداً على حرق العلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة، في وقت سابق اليوم، حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك، على يد مجموعة متطرفة.

وأعلنت الوزارة، في بيانها، عن إدانتها الشديدة والمتكررة لهذه الإساءة المؤلمة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق.

وأكدت التزامها الكامل بمتابعة تطورات هذه الأحداث الشنيعة، مع التأكيد على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر، وتعكس حجم الاستفزاز وتزيد من التوترات.

وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتصدي بشكل عاجل ومسئول لهذه الجرائم التي تنتهك السلم والتعايش المجتمعي على مستوى العالم.