كينيدي جونيور: هاريس وبايدن وجهان لعملة واحدة

اعتبر المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور أنه لا يمكن التمييز بين نائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس جو بايدن.

وفي مؤتمر صحفي مساء الأحد، أكد أنه قادر على التغلب على كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب وبايدن، على الرغم من إعلان الأخير خروجه من السباق الرئاسي.

واستخدم كينيدي خطابا انتقاديا تجاه الحكومة، مع التركيز بشكل كبير على بايدن وترامب، بينما كان يهاجم هاريس في بعض الأحيان، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وعندما سئل لماذا تحدث عن بايدن وكأنه لا يزال في السباق، قال كينيدي إن هاريس "لم تعرب قط عن أي تمييز بينها وبين الرئيس بايدن.. لا نعرف ما الذي تمثله. وفقا لها، فهي تمثل كل ما يمثله الرئيس بايدن".

وأشار المحامي البيئي إلى أن هاريس التي تعهدت "بكسب" ما تأمل أن يكون ملايين الأصوات من الأمريكيين في نوفمبر، لن تساعد بشكل ملموس في تقليل العجز المالي في البلاد، وهو مجال خاص يركز عليه كينيدي.

كما انتقد كينيدي عملية الابتعاد عن بايدن، متهما الديمقراطيين باحتضان هاريس كخليفة لبايدن لأنها "أسهل طريقة للاحتفاظ بالمال".

وكان بايدن قد أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية وأكد تأييده ترشيح نائبته كامالا هاريس، التي بدروها أصدرت بيانا تعهدت فيه ببذل كل ما بوسعها لهزيمة ترامب وأجندته المتطرفة لمشروع 2025.وأثار أداؤه الكارثي في ​​المناظرة الرئاسية لشبكة "CNN" وظهوره بشكل غير متكافئ أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الشهر الماضي، مخاوف الناخبين لاسيما بشأن تقدمه في السن (81 عاما).