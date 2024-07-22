نظمت جامعة قناة السويس اللقاء الرياضي الرابع لجامعات القناة وسيناء، تحت شعار "قناتنا تجمعنا".

شارك بالملتقى وفود جامعات السويس، بورسعيد، سيناء، العريش، جامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة الجلالة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس أن تلك الفعاليات الرياضية تقام لتعزيز الروح التنافسية بين طلاب الجامعات المختلفة ولتؤكد أهمية الرياضة في بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، قائلا: "نسعى من خلال هذا اللقاء إلى توفير بيئة تنافسية صحية تساهم في تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات".

وأعرب مندور عن اعتزازه بتنظيم اللقاء الذي يعد استكمالاً لدور الجامعة كمؤسسة تربوية تعليمية تهتم بالأنشطة الطلابية البناءة، وفرصة للطلاب لإبراز مواهبهم الرياضية وتبادل الخبرات.

وأوضح مندور دعم الجامعة لجميع الأنشطة التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب.

فيما أشار الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف التنفيذي على الملتقى إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي كجزء من استراتيجية الجامعة لتعزيز الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة التي تضمنت منافسات في كرة القدم، السلة، تنس الطاولة، كرة السرعة، وسباق ماراثون للجري.