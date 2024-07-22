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هنأ أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بعد الفوز على بيراميدز والاقتراب من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وصرح ميدو بعد نهاية المباراة لقناة أون تايم سبورتس:" مبروك لجماهير الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الأهلي يستحق أن يتوج بطلا للدوري".

أضاف:" مباركتي للأهلي ليس لفوزه على بيراميدز، ولكن لأنه حسم درع الدوري لصالحه بغض النظر عن المباريات المتبقية".

أكمل:" من وجهة نظري الدوري انتهى لصالح الأهلي، هناك تخطيط من مجلس الإدارة بشكل جيد واستطاع استغلال حالة ارتباك لاعبي بيراميدز وكعادته يورشيتش أخطأ في تشكيل المباراة بعد اشراكه أحمد توفيق بدلا من كريم حافظ".

تابع:" الأهلي كان أفضل من بيراميدز في كل شئ، كولر نجح في إدارة اللقاء بذكاء كبير ترك الكرة والاستحوذ للمنافس وأغلق المساحات في وسط الملعب".

واصل:" لاعبو بيراميدز وقعوا في نفس أخطاء المباراة الماضية، ويورشيتش أثبت أنه ضعيف في إدارة المباريات الكبرى بسبب توتره الزائد عن الحد وفي رأيي ما فعله أثر على لاعبيه وأصابهم بالتوتر والعصبية، وفقد السيطرة على لاعبيه وتغييراته كانت سيئة للغاية بخروج مصطفى فتحي وفخري لاكاي".

أردف:" الأهلي أفضل فريق في مصر يملك قوام محترم وهناك ضوابط ومبادئ واحترام للمنافس، ولقب الدوري راح للفريق الذي يستحق التتويج بالبطولة".

أتم:" طرد محمد الشيبي مستحق لأن تدخله المتهور على حسين الشحات كان مقصود تصفية حسابات وجعله يفقد السيطرة على أعصابه وهذا لا يصح من لاعب دولي كبير هذه اللقطة خلصت المباراة لصالح الأهلي".