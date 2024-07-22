مهرجان العلمين: عروض متنوعة للفنون الشعبية في الأسبوع الثاني برعاية وزارة الثقافة

انطلقت مساء أمس الأحد عروض الأسبوع الثاني من البرنامج الفني لوزارة الثقافة في مهرجان العلمين، والتي تُقام في إطار بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، قدمت هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من عروض الفنون الشعبية في الممشى السياحي بمدينة العلمين، وشاركت في تقديمها فرقتا الحرية بالإسكندرية وأسيوط للفنون الشعبية، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، شكل الشباب والأسر النسبة الأكبر منه.

تضمن برنامج فرقة الحرية للفنون الشعبية مجموعة من الرقصات التي عبرت عن هوية مدينة الثغر، مثل "غزل إسكندراني"، "حلاوة شمسنا"، "الزفة الإسكندراني"، "الصيادين"، و"بينا بينا تحيا مصر"، والتي لاقت إعجاب الجمهور بالفلكلور الإسكندراني الأصيل.

أما فرقة أسيوط للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمود يحيى، مدرب الفرقة، فقدمت مجموعة من الرقصات الصعيدية، منها رقصة العصايا، التحميلة، والتنورة، بالإضافة إلى فاصل غنائي من الفلكلور، ومنها "بتناديني تاني".

وكانت الليلة قد بدأت بعرض مجموعة من فقرات السيرك تحت اشراف الفنان محمد احمد على، مدير فريق السيرك القومي فقرات السيرك القومي، تضمنت فقرات استعراض المطبخ الصينى، للفنان اسلام صبري، وانتبود للفنانة مروة كمال، ولعبة الحبال للفنانة جيجي عصام عبده، وفقرة الساحر للفنان مختار المصري، واستعرض البسكلت للفنان حسن كمال، ومشاركة المهرجون، أسامة ومروان واسلام، وهي الفقرات التي لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور مدينة العلمين الجديدة خاصة من الأطفال.

وقد بدأت الليلة بعرض مجموعة من فقرات السيرك تحت إشراف الفنان محمد أحمد علي، مدير فريق السيرك القومي، شملت فقرات السيرك عرض المطبخ الصيني للفنان إسلام صبري، "انتبوود" للفنانة مروة كمال، لعبة الحبال للفنانة جيجي عصام عبده، فقرة الساحر للفنان مختار المصري، استعراض البسكلت للفنان حسن كمال، ومشاركة المهرجين أسامة ومروان وإسلام، ولاقت الفقرات تفاعلًا كبيرًا من جمهور مدينة العلمين الجديدة، خاصة من الأطفال.

على صعيد آخر، تنطلق مساء اليوم الاثنين أولى العروض المسرحية في العلمين، وذلك من خلال عرض "هالو فوبيا"، والذي تقدمه فرقة نادي مسرح الجيزة على خشبة المسرح الروماني الجديد بمدينة العلمين.