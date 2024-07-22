زيلينسكي: أحترم قرار بايدن الصعب والقوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يحترم "القرار الصعب والقوي" الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الترشح لفترة رئاسية أخرى في الولايات المتحدة.

وكتب زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس):"لقد تم اتخاذ العديد من القرارات القوية في السنوات الأخيرة وسيجري تذكرها كخطوات جريئة اتخذها الرئيس بايدن في مواجهة الأوقات الصعبة. ونحن نحترم القرار الصعب ولكنه قوي الذي اتخذه اليوم".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لبايدن على "دعمه الثابت لنضال أوكرانيا من أجل الحرية".

وتابع "سنظل دائما شاكرين لقيادة الرئيس بايدن. لقد دعم بلدنا في أكثر اللحظات درامية في التاريخ، وساعدنا في منع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين من احتلال بلدنا، واستمر في دعمنا طوال هذه الحرب المروعة".

وأضاف زيلينسكي أن الوضع في أوكرانيا وكل أوروبا "لا يقل تحديا، ونحن نأمل بصدق أن تواصل أمريكا قيادتها القوية لمنع الشر الروسي من النجاح أو جعل عدوانها يثمر".