استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في زيارة رسمية هدفت إلى متابعة جهود تنشيط القطاعين السياحي والاستثماري بالمحافظة، واستعراض الفرص التنموية المتاحة.

شملت الجولة التفقدية أبرز المعالم بمدينة شبرا الخيمة، على رأسها قصر محمد علي الذي خضع مؤخرًا لمشروع تطوير شامل، ليصبح مزارًا سياحيًا متميزًا، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

كما تفقد الوفد المرسى النيلي الجديد، المصمم بأعلى معدلات الأمان والطراز المعماري المميز، والذي يربط القصر بكوبري مشاة يسهل الوصول إليه، مما يعزز من الجذب السياحي للموقع.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ واحدة من الفرص الاستثمارية بمدينة شبرا الخيمة، وهي دار الإدارة المحلية التي تم طرحها لإقامة معرض دائم يعرض منتجات المحافظة ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي مدينة القناطر الخيرية، عقد اجتماع موسع بمنطقة مرجانة لمناقشة خطة شاملة لتوظيف المقومات السياحية الفريدة للمدينة، مثل جزيرة الشعير، ومحلج القطن الأثري، ومنطقة الشلالات، والحدائق التاريخية التي تخضع لتطوير دائم من وزارة الموارد المائية والري.

كما تفقد الوفد حديقة عفلة ذات الأشجار المعمرة، وحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية التي تضم تمثال الزعيم حيدر علييف، بالإضافة إلى متحف الطفل ومتحف أساليب الري، وانتهت الجولة بزيارة منطقة الشلالات ذات الطبيعة الخلابة.

وأعرب اللواء خالد فودة عن انبهاره بالمقومات الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها القناطر الخيرية، مؤكدًا أنها تُعد بيئة مثالية للاستثمار السياحي والترفيهي، مشددًا على البدء في إجراءات عملية لتطوير تلك المناطق واستثمارها بالشكل الأمثل.

واختتم المحافظ الزيارة بتأكيد التزام المحافظة بمواصلة جهودها لتحويل القليوبية إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة، من خلال استغلال أصولها التاريخية والموقع الجغرافي المتميز في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.